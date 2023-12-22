В городе Гуанчжоу грузовое судно снесло часть моста

Сведения о пострадавших уточняются.

На территории Китая грузовое судно врезалось в мост, после чего снесло часть пролета конструкции. Инцидент зафиксирован около 05:30 утра по местному времени (в 00:30 утра по времени Москвы) в городе Гуанчжоу, расположенного в южной провинции государства под названием Гуандун. Соответствующей информацией с журналистами поделились авторы из местного издания Xinhua. На данный момент известно, что в результате происшествия в воде оказались несколько автомобилей. Их точное количество уточняется. На месте работают экстренные службы. Спасатели не предоставили сведения о возможных жертвах или пострадавших.

Миллер: США рассчитывают, что Китай проявит сдержанность в ситуации вокруг Тайваня.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian