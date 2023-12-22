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Миллер: США рассчитывают, что Китай проявит сдержанность в ситуации вокруг Тайваня

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По его словам, Вашингтон следит за действиями Пекина.

Соединенные Штаты рассчитывают, что Китай проявит сдержанность в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, Вашингтон следит за действиями Пекина. Миллер призвал китайские власти к содержательному диалогу с Тайванем для снижения риска просчета. Так в Госдепе прокомментировали последние события вокруг китайского острова.

Мы продолжаем призывать к сдержанности и к тому, чтобы не было никаких односторонних изменений статус-кво, что позволяет в течение десятилетий сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Ранее в Госдепе заявили, что США потребовалось время на разработку новых санкций против РФ

Видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: китай, мэттью миллер, сша, тайвань
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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