Миллер: США рассчитывают, что Китай проявит сдержанность в ситуации вокруг Тайваня

Соединенные Штаты рассчитывают, что Китай проявит сдержанность в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
По его словам, Вашингтон следит за действиями Пекина. Миллер призвал китайские власти к содержательному диалогу с Тайванем для снижения риска просчета. Так в Госдепе прокомментировали последние события вокруг китайского острова.
Мы продолжаем призывать к сдержанности и к тому, чтобы не было никаких односторонних изменений статус-кво, что позволяет в течение десятилетий сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США
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Видео: YouTube / U.S. Department of State
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