В рацион финских военнослужащих включили обязательный вегетарианский день

Из списка вегетарианских блюд вычеркнут рыбу, зато разрешат молочные продукты и куриные яйца.

В рационе военнослужащих Оборонительных сил Финляндии станет больше вегетарианской еды. А один день в неделю в финской армии будет и вовсе полностью "зеленым". Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова майорв центра логистики Оборонительных сил, менеджерв службы общественного питания Эйи Пулкки.

Из списка вегетарианских блюд специалисты вычеркнут рыбу, зато разрешат молочные продукты и куриные яйца. Военнослужащим также предложат картофель, пасту, сою и куорн (грибной протеин).

В Оборонительных силах отметили, что во многих частях вегетарианцам уже давно готовят специальную еду. При этом доля растительных продуктов увеличивается и для мясоедов.

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