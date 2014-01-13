Эксперт рассказал о преимуществах нового экзоскелета системы "Ратник"

Благодаря композиционному материалу в составе солдаты смогут без труда переносить грузы весом до 50 кг.

Сегодня в Подмосковье стартовал военно-технический форум "Армия-2018". Там презентовали новый экзоскелет системы "Ратник". Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал "ПолитЭксперту" о преимуществах этого уникального костюма.

По словам создателей экзоскелета, благодаря композиционному материалу в составе солдаты смогут без труда переносить грузы весом до 50 кг. Леонков считает это огромным преимуществом.

Современный солдат несет на себе огромное количество боевой амуниции, средств вооружения и жизнеобеспечения. Не всегда выполнение боевых задач связано с передвижением на военной технике. Иногда солдатам приходится выполнять боевые задания пешим порядком. Понятное дело, что обычным, хоть и подготовленным военнослужащим, которые будут переносить эту экипировку, все равно это тяжело, тратит жизненные ресурсы. Алексей Леонков

Сегодня экзоскелеты разрабатывают во многих странах, например, в Японии, США, странах Европы и России в том числе. Эти новомодные костюмы становятся неотъемлемой деталью экипировки солдата будущего, которая определяет перспективу как ближайшую, так и дальнюю.

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Фото: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"