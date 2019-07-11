Ученые смогли сократить нагрузку на спину человека при ходьбе с рюкзаком.

Моторизированный рюкзак облегчил ходьбу с грузом. Об этом рассказали разработчики проекта из Китая и США. Они опубликовали результаты исследования в журнале IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. Созданное изделие позволяет практически полностью погасить инерционное ускорение груза при ходьбе. Это снижает нагрузку на человека. В рамках эксперимента установлено, что рюкзак снижает метаболические затраты на ходьбу на 11% по сравнению с обычным рюкзаком аналогичной массы.

Конструкция нового рюкзака имеет активные элементы. Они снижают инерционную составляющую силы, которая действует на тело человека, на 98,5%. Ученые рассказали, что при ходьбе человек продвигается вперед, но при переставлении ног - немного смещается вверх и вниз. При таких смещениях ноша на спине получает ускорения с направлением вверх и вниз. Это говорит о том, что реальная нагрузка на тело человека складывается не только из веса рюкзака, но и из инерционной составляющей.

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