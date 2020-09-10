В Якутии обнаружили новый подвид редчайшей арктической бабочки

Бабочек назвали Parnassius arcticus arbugaevi.

Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Момском районе Якутии. Ученые из из Томского и Алтайского университетов опубликовали исследование в журнале Acta Biologica Sibirica. Специалисты детально изучили внешний вид редчайших бабочек-аполлонов, а также их ДНК.

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Арктические бабочки-аполлоны занесены в Красную книгу России, а также в аналогичные книги еще шести стран. Ранее этот вид был распространен только в Верхоянском районе Якутии и горах Сунтар-Хаята на границе Якутии и Хабаровского края. Обнаруженные в Момском районе бабочки имели большие размеры, продолговатые крылья с размытыми охристо-красными штрихами. В отличие от привычного ученым подвида, у нового Parnassius arcticus arbugaevi нет темных пятен на крыльях.

Parnassius arcticus arbugaevi получил название в честь директора эколого-этнографического комплекса "Чочур Муран" Германа Арбугаева. Подвид бабочек населяет горы со скудной растительностью на высоте 1400 метров над уровнем моря. Бабочки появляются с конца мая по июль.

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Видео: YT / Pecos Hank