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В Петербурге "люди-бабочки" впервые бесплатно получили медикаменты
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге "люди-бабочки" впервые бесплатно получили медикаменты

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Под наблюдением дерматовенерологической службы Петербурга находится 31 пациент — 21 ребёнок и 10 взрослых.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге "люди-бабочки" впервые бесплатно получили  необходимые медикаменты. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Выдача медикаментов состоялась в СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер" с 5 по 7 августа. На эти цели было выделено 32 859 рублей. В Петербурге с врождённым буллезным эпидермолизом проживает 31 пациент — 21 ребёнок и 10 взрослых.

Горожан с таким редким заболеванием поддерживает благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" с 2011 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Центр детского и юношеского технического творчества "Охта" обретет новое здание.

Фото:pixabay

Теги: люди бабочки, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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