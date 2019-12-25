В Петербурге "люди-бабочки" впервые бесплатно получили медикаменты

Под наблюдением дерматовенерологической службы Петербурга находится 31 пациент — 21 ребёнок и 10 взрослых.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге "люди-бабочки" впервые бесплатно получили необходимые медикаменты. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Выдача медикаментов состоялась в СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер" с 5 по 7 августа. На эти цели было выделено 32 859 рублей. В Петербурге с врождённым буллезным эпидермолизом проживает 31 пациент — 21 ребёнок и 10 взрослых.

Горожан с таким редким заболеванием поддерживает благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" с 2011 года.

Ранее мы сообщали о том, что Центр детского и юношеского технического творчества "Охта" обретет новое здание.

Фото:pixabay