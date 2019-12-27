Минобороны засекретило характеристики "Смеси".

В России разработали универсальный гранатометный комплекс для пехоты. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники. Они рассказали, что военные получат систему, получившую название "Смесь". Новинка проходит государственные испытания. Они должны завершиться до 2021 года. По результатам тестов Минобороны РФ примет решение о запуске серийного производства данного оружия.

Эксперты уточнили, что разработка будет использоваться носителями экипировки третьего поколения "Сотник". Они придет на смену "Ратнику". В "Смесь" будут вставляться противотанковые и штурмовые гранаты. Последние боеприпасы подходят для ведения боя в городских условиях.

Напомним, что возможности "Смеси" остаются засекреченными. В СМИ появилась информация о том, что снаряды имеют калибр 72,2мм. Его используют все российские гранатометы.

Контрольные испытания боевого робота "Маркер" пройдут в 2021 году.