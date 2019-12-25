Отказ от мяса увеличивает риск переломов на 43%

В исследовании участие приняли 54 тысячи добровольцев.

Ученые Оксфордского университета в Великобритании выяснили, что у вегетарианцев вероятность перелома костей на 43% выше, чем у тех, кто употребляет мясо. Об этом сообщило издание The Independent.

В исследовании участие приняли 54 тысячи добровольцев. Одни придерживалась веганской/вегатарианской диеты, другие употребляли мясо или рыбу. Всего участники сообщили о 3941 переломах. У тех, кто не ел мясо, было сниженное поступление кальция и белка в организм, а это увеличивало хрупкость костей. Люди, которые ели рыбу, но не мясо, имели высокий риск переломов, по сравнению с теми, кто ел мясо.

У веганов частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек за 20 лет. Чаще всего были переломы костей бедра.

Ранее диетолог Фус назвала наиболее полезное для иммунитета мясо.

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