В фильм "Джон Уик 4" войдут необычные экшн-сцены

Эти сцены вырезали из третьего фильма, поскольку на них не хватило места.

Режиссер франшизы "Джон Уик" Чад Стахелски с Киану Ривзом в главной роли поделился с поклонниками подробностями о предстоящем фильме. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter

Стахелски рассказал, что из третьей части были вырезаны пару моментов, на создание которых вдохновили вестерны и самурайские фильмы. По словам режиссера, ими пришлось пожертвовать, поскольку на них не хватило места.

Впрочем, Стахелски надеется включить две вырезанные из третьей части фильма сцены в новый фильм. "Процентов 90 уже отснятого материала я смогу добавить в "Джона Уика 4", - заявил режиссер.

Премьера четвертой части "Джона Уика" запланирована на 26 мая 2022 года.

Ранее мы писали, что Киану Ривз заставил создателей "Джона Уика" переименовать фильм.

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