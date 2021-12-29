В этом году в Петербурге отремонтируют около 46 улиц

На эти цели власти готовы выделить более 4,5 млрд рублей.

В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Петербурге планируется отремонтировать порядка 46 городских улиц – около 80 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В первую очередь ремонту подлежит участок Пулковского шоссе (8,98 км) от Волхонского шоссе до границы с Гатчинским районом Ленобласти, улица Маршала Казакова (5,72 км) от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести, а также проспект Большевиков (5,12 км.) от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта. При этом ранее заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Богданов заявил, что в проект войдут не менее 100 адресов – порядка 200 км дорог.

В прошлом году в Петербурге отремонтировали 41 объект общей протяженностью более 125 км. В порядок привели 73% городских магистралей. К 2024 году показатель должен составлять 85%. Город намерен его придерживаться до 2030 года.

Фото: Piter.TV