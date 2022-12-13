В этом году в Петербурге 11 апреля стало самым теплым с 1886 год

Ледяная пробка у Шлиссельбурга начала ломаться, и за ночь лёд с Ладоги дошёл до Петербурга.

В Петербурге 11 апреля 2023 года стало самым теплым с 1886 года, когда температура воздуха прогрелась до +18,9 градуса. Накануне столбики термометра показали +16,4 градуса. Об этом рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, в тот год было очень тепло в течение нескольких дней начала второй декады апреля, температуры в Санкт-Петербурге достигали днем +19…+20 гр. Он добавил, что ледяная пробка у Шлиссельбурга начала ломаться, и за ночь лёд с Ладоги дошёл до Петербурга. Сегодня в Северной столице также ожидается +15-16 градусов, однако уже завтра похолодает примерно на 8 градусов.

Ранее над Петербургом заметили первое за сезон солнечное гало и необычное облако. Речь идёт о солнечном гало и облаке необычной формы, которые хорошо просматривались в закатном небе, озарённом ярким солнцем.

Фото: Piter.tv

