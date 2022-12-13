Над Петербургом заметили первое за сезон солнечное гало и необычное облако

Редкие природные явления дополнили озаривший небо оранжевый закат.

Вечером воскресенья, 9 апреля, в небе над Петербургом заметили сразу 2 необычных для весеннего сезона природных явления. Кадрами наблюдатели поделились в соцсетях.

Речь идёт о солнечном гало и облаке необычной формы, которые хорошо просматривались в закатном небе, озарённом ярким солнцем.

Отметим, что солнечная и тёплая погода в городе сохранится на всю предстоящую неделю. Уже сегодня, 10 апреля, в Северной столице потеплеет до +15 градусов.

Фото: Telegram / АстpоФoтoБoлoто : Атмосферное (Lyu Pa)