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В Петербурге 10 апреля потеплеет до +15 градусов
Сегодня, 7:57
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В Петербурге 10 апреля потеплеет до +15 градусов

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Сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, продолжится процесс постепенного повышения температуры.

В понедельник, 10 апреля, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием западной периферии очередного барического максимума. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, продолжится процесс постепенного повышения температуры.

Температура воздуха в Петербурге +13…+15 градусов, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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