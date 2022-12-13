В Петербурге 10 апреля потеплеет до +15 градусов

Сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, продолжится процесс постепенного повышения температуры.

В понедельник, 10 апреля, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием западной периферии очередного барического максимума. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, продолжится процесс постепенного повышения температуры.

Температура воздуха в Петербурге +13…+15 градусов, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.tv