В Ленобласти 10 апреля ожидается до +16 градусов

Ночью столбики термометра покажут от -4 до +1 градуса, но местами похолодает и до -8 градусов.

В Ленобласти неделя начнется с переменной облачности, тепла и тумана. Об этом рассказали в в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на данные синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью столбики термометра покажут от -4 до +1 градуса, но местами похолодает и до -8 градусов. Днем температура воздуха прогреется от +11 до +16 градусов, у водоемов местами до +8 градусов тепла. Ночью и утром ожидается туман. Направление ветра восточное, его порывы составят 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днём слабо понижаться.

Фото: 47.mchs.gov.ru, Piter.tv