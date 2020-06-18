  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В этом году праздник Курбан-байрам в Петербурге состоится в онлайн-формате
Сегодня, 18:57
227
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В этом году праздник Курбан-байрам в Петербурге состоится в онлайн-формате

0 0

Праздник отмечается 20 июля.

В этом году, 20 июля, праздник Курбан-байрам в Петербурге состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Духовного управления мусульман Северной столицы и Северо-Западного региона России, муфтия Равиля Панчеева.

Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе и ограничениями по коронавирусу, которые действуют в Петербурге. Панчеев призвал мусульман провести этот день вместе с родными дома. Муфтий добавил, что данная мера позволит в следующем году провести праздник в очном формате.

Стоит отметить, что праздник Ураза-байрам 13 мая удалось провести в очном формате.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Теги: курбан-байрам, онлайн-формат, праздник
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Максимова Зоя
Сегодня 21:57

Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго-----  http://lingen.ru/y3tju

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии