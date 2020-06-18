В этом году праздник Курбан-байрам в Петербурге состоится в онлайн-формате

В этом году, 20 июля, праздник Курбан-байрам в Петербурге состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Духовного управления мусульман Северной столицы и Северо-Западного региона России, муфтия Равиля Панчеева.
Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе и ограничениями по коронавирусу, которые действуют в Петербурге. Панчеев призвал мусульман провести этот день вместе с родными дома. Муфтий добавил, что данная мера позволит в следующем году провести праздник в очном формате.
Стоит отметить, что праздник Ураза-байрам 13 мая удалось провести в очном формате.
Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга
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