В этом году праздник Курбан-байрам в Петербурге состоится в онлайн-формате

Праздник отмечается 20 июля.

В этом году, 20 июля, праздник Курбан-байрам в Петербурге состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Духовного управления мусульман Северной столицы и Северо-Западного региона России, муфтия Равиля Панчеева.

Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе и ограничениями по коронавирусу, которые действуют в Петербурге. Панчеев призвал мусульман провести этот день вместе с родными дома. Муфтий добавил, что данная мера позволит в следующем году провести праздник в очном формате.

Стоит отметить, что праздник Ураза-байрам 13 мая удалось провести в очном формате.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга