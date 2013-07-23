В доме № 5 по улице Льва Толстого начался капитальный ремонт

О ремонте дома губернатора попросила местная жительница.

В Петроградском районе приступили к капитальному ремонту дома №5 на улице Льва Толстого. Провести работы у губернатора города попросила местная жительница во время приема граждан.

По информации аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия, специалисты отремонтируют крышу, а также фасад здания. Сейчас идут работы по замене опорных элементов стропильной системы, изготовлению и установке новых стропил, утеплению скатов кровли, монтажу сплошного настила, а также устройству карнизного свеса и желоба. В доме будет оборудована система "холодный чердак". Кроме того, на кровле установят снегозадерживающие устройства.

По поручению губернатора капремонт должен быть завершен до начала декабря 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что жители Дома Чубакова требуют проведения работ по укреплению здания.

Фото: citywalls.ru