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В доме № 5 по улице Льва Толстого начался капитальный ремонт
Сегодня, 17:00
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В доме № 5 по улице Льва Толстого начался капитальный ремонт

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О ремонте дома губернатора попросила местная жительница.

В Петроградском районе приступили к капитальному ремонту дома №5 на улице Льва Толстого. Провести работы у губернатора города попросила местная жительница во время приема граждан. 

По информации аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия, специалисты отремонтируют крышу, а также фасад здания. Сейчас идут работы по замене опорных элементов стропильной системы, изготовлению и установке новых стропил, утеплению скатов кровли, монтажу сплошного настила, а также устройству карнизного свеса и желоба. В доме будет оборудована система "холодный чердак". Кроме того, на кровле установят снегозадерживающие устройства. 

По поручению губернатора капремонт должен быть завершен до начала декабря 2022 года. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что жители Дома Чубакова требуют проведения работ по укреплению здания. 

Фото: citywalls.ru

Теги: капитальный ремонт, крыша, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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