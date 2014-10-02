В далеком прошлом на Земле шли мощные ливни

Это происходило в периоды сильных потеплений.

Ученые Якоб Сили и Робин Вордсворт с помощью компьютерного моделирования выяснили, что в истории Земли в периоды сильных потеплений шли очень мощные ливни. Статья была опубликована в журнале Nature.

В последнее время ученые наблюдают повышение температуры на Земле на несколько градусов. Однако в прошлом планета проходила и через более серьезные периоды потеплений, Земля разогревалась на несколько десятков градусов по сравнению с нынешним уровнем. По этой причине у полюсов таяли ледяные шапки.

С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что в такие периоды очень интенсивные ливни охватывали сотни километров, а за считанные часы выпадало большое количество осадков.

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