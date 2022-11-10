В церкви ПЦУ в Энергодаре нашли тайник с крадеными православными иконами

По предварительным данным, краденные иконы планировали вывести на Украину для дальнейшей перепродажи.

В Православной церкви Украины (ПЦУ) в Энергодаре нашли тайник с крадеными иконами. Об этом сообщает "РИА Новости".

В одной из церквей российские силовые ведомства провели обыск. Там был обнаружен тайник, в котором находились краденные православные иконы. По словам одного из сотрудников, представители ПЦУ способствовали вывозу старинных православных икон с освобожденных территорий.

Также сообщается, что, по предварительным данным, контрабандисты планировали вывести краденные иконы на территорию Украины для дальнейшей перепродажи.

Ранее мы сообщали, что Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных.

Видео: Telegram / РИА Новости