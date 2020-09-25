В центре Стамбула автобус с туристами столкнулся с трамваем

ДТП вызвало транспортный коллапс в центре Стамбула.

В Турции автобус с туристами попал в ДТП.

Издание sabah сообщает, что сегодня днем, 25 сентября, на одной из самой оживленной улиц в центре Стамбула туристический автобус с пассажирами столкнулся с трамваем. На место ЧП работали полиция и медики. Информация о пострадавших неизвестна.

Из-за ДТП в центре Стамбула произошел транспортный коллапс. Сотням людей пришлось добираться на работу пешком.

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Видео: YouTube/ihlas Son Dakika