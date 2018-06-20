В центре Парижа полыхает Собор Парижской Богоматери

Пожарные развернули 4 лестницы для того, чтобы добраться до очага.

В понедельник, 15 апреля, в центре Парижа загорелся Собор Парижской Богоматери. Об этом сообщает сообщает AFP со ссылкой на пожарных.

Причина возгорания не установлена. Известно, что в соборе велись реставрационные работы. По предварительным данным, пожар начался на строительных лесах. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

В данный момент пожарные развернули 4 лестницы для того, чтобы добраться до очага. На фото видно, что полыхает крыша здания. По информации СМИ, из-за огня уже упал шпиль.

Строительство собора Парижской Богоматери началось еще в XII веке по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли. Его возводили два века.

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Фото:Solveig Godeluck/twitter