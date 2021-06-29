Малый бизнес недоволен законами президента Зеленского.

В центре Киева произошли столкновения между протестующими предпринимателями и полицией. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала "Украина 24". В СМИ уточнили, что к центру столицы стянулись несколько сотен человек, представляющие бизнес-индустрию. Они намеревались маршем пройтись по основным улицам города до офиса президента. В руках у некоторых активистов был гроб и ритуальные венки. Организаторы мероприятия пояснили, что таким зрелищем они хотели показать Владимиру Зеленскому, что в стране происходят похороны малого бизнеса.

Венки и гроб у протестующих попытались изъять у активистов представители закона. В результате конфликт привел к драке. После потасовки полиция задержала нескольких участников. На площади Независимости временно заблокировано движение транспортных средств.

Известно, что организаторами протеста стали члены движения SaveФОП. Его украинская пресса связывает с бывшим президентом Петром Порошенко.

В Москве состоялось массовое побоище с участием зрителей на турнире по ММА.

Видео: Telegram / Україна 24