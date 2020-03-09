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В Москве состоялось массовое побоище с участием зрителей на турнире по ММА

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Мероприятие было организовано R3 Fighting Championship.

В Москве состоялось массовое побоище с участием зрителей на турнире по ММА. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы произошедшего. Известно, что потасовка произошла на минувших выходных на мероприятии, организованном R3 Fighting Championship. 

Во время турнира несколько спортсменов в октагоне начали словесную перепалку.  После этого завязался насильственный физический конфликт. В результате к нему подключились и болельщики. Организаторы успели оперативно остановить конфликт и успокоить всех участников боя. Зрители самостоятельно покинули октагон и уселись на места.

Хачанов победил Макдональда и вышел во второй раунд Уимблдона.

Видео: Youtube/Rustam Raxmonov

 

Теги: r3 fighting championship, драка, мма, москва
Категории: Спорт, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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