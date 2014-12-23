По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по городу организовали доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В центральный аппарат СК РФ доложат об избиении девочки в Петербурге. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 29 августа в торговом центре на Васильевском острове 59-летний мужчина нанес удары 13-летней горожанке, которая шумела с компанией сверстников. По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу организовали доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК России А. И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу О. В. Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге подросток сломал кисть после удара по автомату "Силомер".

Фото: Информационный центр СК РФ