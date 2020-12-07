Погибли шестеро пациентов инфекционного отделения.

В бухарестской больнице для пациентов с COVID-19 произошел пожар. Об этом рассказали представители министерства здравоохранения Румынии. Чиновники уточнили, что в результате возгорания в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша жертвами стали шесть человек.

Напомним, что пламя возникло вечером 29 января на первом этаже одного из корпусов больницы. Медики смогли перевести 53 пациента в другие госпитали. Известно, что пострадавший от пожара корпус недавно был отремонтирован. После трагедии помещение посетил президент Клаус Йоханнис. Он потребовал реформировать всю систему здравоохранения, указав на структурные проблемы.

В настоящее время уточняется обстоятельства и причины произошедшего в больнице. По предварительным сведениям в здании взорвались два трубопровода с кислородом. Один из свидетелей сообщил комиссии по расследованию трагедии, что в палате, в которой начался пожар, был установлен дополнительный обогревательный прибор. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту возгорания.

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Видео: YT / CGTN