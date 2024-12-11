В будущем детям будут вводить небольшие количества пищевых аллергенов в раннем возрасте

В Канаде провели исследование, которое показывает на необходимость изменения подходов врачей к пищевой аллергии у пациентов.

В обзоре, опубликованном в "Клинической и экспериментальной аллергологии", делается вывод, что давать маленьким детям небольшое количество продуктов, на которые у них аллергия, безопаснее, чем полностью исключать эти продукты из рациона, что может быть очень опасно в случае случайного употребления.

Это исследование подчёркивает важность изменения подхода к пищевой аллергии — перехода от строгого избегания к контролируемому употреблению в раннем детстве, что не только снижает риск тяжёлых реакций, но и помогает предотвратить долгосрочные негативные последствия пищевой аллергии. Лиэнн Соллер, доктор философии, из Университета Британской Колумбии в Канаде

В обзоре говорится о том, что введение в рацион детей дошкольного возраста небольших количеств пищевых аллергенов — так называемая пероральная иммунотерапия — может уменьшить тяжесть реакции после случайного контакта с аллергеном. Кроме того, если отложить введение аллергена до более позднего возраста, можно упустить момент, когда пероральная иммунотерапия наиболее безопасна, и продлить ненужные ограничения в питании. Кроме того, после отказа от аллергена в раннем детстве некоторые люди, переросшие аллергию, не будут включать этот продукт в свой рацион из-за страха и беспокойства, что потенциально повышает вероятность повторного развития аллергии. Всё больше данных свидетельствует о том, что пероральная иммунотерапия безопасна и эффективна для детей дошкольного возраста, но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить её влияние на здоровье и качество жизни детей.

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Фото: Клиническоая и экспериментальная аллергология