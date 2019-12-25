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В больницы с коронавирусом поступило еще 310 пациентов
Сегодня, 15:20
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В больницы с коронавирусом поступило еще 310 пациентов

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За минувшие сутки выписались из стационаров 283 человека.

На сегодняшний день в больницах Петербурга проходят лечение 3 613 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе 11 сентября.

В реанимации лежат 367 больных, к аппаратам ИВЛ подключили 130 зараженных, имеющих тяжелую форму протекания болезни. В больницы за последние сутки поступило 310 жителей Северной столицы. Выписали меньшее число пациентов - 283. 

Сегодня в городе принимают больных в 14 стационарах. В них развернули 5 163 койки, однако свободны лишь 28% мест. На домашнем лечении сейчас находятся более 18 тыс. горожан. 

Чтобы записаться на прививку от коронавируса, нужно по позвонить по номеру "122". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге зарегистрировали 39 новых летальных случаев среди ковидных пациентов.

Фото: Piter.tv

Теги: ковидная статистика, оперативный штаб, стационары коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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