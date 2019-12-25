В больницы с коронавирусом поступило еще 310 пациентов

За минувшие сутки выписались из стационаров 283 человека.

На сегодняшний день в больницах Петербурга проходят лечение 3 613 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе 11 сентября.

В реанимации лежат 367 больных, к аппаратам ИВЛ подключили 130 зараженных, имеющих тяжелую форму протекания болезни. В больницы за последние сутки поступило 310 жителей Северной столицы. Выписали меньшее число пациентов - 283.

Сегодня в городе принимают больных в 14 стационарах. В них развернули 5 163 койки, однако свободны лишь 28% мест. На домашнем лечении сейчас находятся более 18 тыс. горожан.

Чтобы записаться на прививку от коронавируса, нужно по позвонить по номеру "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге зарегистрировали 39 новых летальных случаев среди ковидных пациентов.

Фото: Piter.tv