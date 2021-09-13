В аварии с автобусом в Турции пострадали 30 человек

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого могли пострадать граждане РФ. Об этом информирует информационное агентство Demiroren.
Авария произошла на юго-западе страны на трассе Мугла - Денизли. В результате столкновения школьного и туристического автобусов пострадали около 30 человек, пассажирами последнего были граждане Украины и России. Все пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что трое школьников были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.
По данным СМИ, в аварии погиб водитель одного из транспортных средств. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. В настоящее время уточняется точная причина ДТП.
Ранее на Васильевском острове перевернулся автомобиль такси.
Видео: Youtube/Denizli TYG Haber
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