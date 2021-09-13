В аварии с автобусом в Турции пострадали 30 человек

Среди пострадавших могут быть граждане России и Украины.

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого могли пострадать граждане РФ. Об этом информирует информационное агентство Demiroren.

Авария произошла на юго-западе страны на трассе Мугла - Денизли. В результате столкновения школьного и туристического автобусов пострадали около 30 человек, пассажирами последнего были граждане Украины и России. Все пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что трое школьников были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, в аварии погиб водитель одного из транспортных средств. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. В настоящее время уточняется точная причина ДТП.

Ранее на Васильевском острове перевернулся автомобиль такси.

Видео: Youtube/Denizli TYG Haber