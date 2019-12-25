В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви

От взрыва в Урцадзоре погиб один человек.

В армянском селе Урцадзор прогремел взрыв недалеко от церкви Сурб Карапет. Об этом заявили представители местного пресс-центра МЧС. По сведениям экстренной службы, из-за трагедии на территории Араратской области погиб один местный житель.

Напомним, что село Урцадзор располагается в 60 километрах от столицы - Еревана. О взрыве стало известно около 11 часов утра по местному времени (10 часов утра по московскому времени) 25 июня. В настоящее время на месте трагедии работает оперативная группа. Она выясняет причину и обстоятельства случившегося.

Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве.

Видео: Youtube/ Rusarm Info