Они вывели почти весь объём валюты физических лиц, накопленный в 2019 году.

В апреле россияне продолжили забирать валюту из банков. Это уже четвертый месяц подряд, когда вкладчики из России снимают сбережения в иностранной валюте со своих счетов.

По состоянию на 1 мая, объём вкладов физических вкладов в иностранной валюте уменьшился на 1,2% по сравнению с 1 апреля. Это эквивалентно 1,1 миллиарду долларов.

С начале 2020 года граждане России вывели с валютных счетов 8,3 миллиарда долларов. Это почти весь объём валюты физических лиц, накопленный в 2019 году.

Чаще всего средства с валютных счетов снимали в марте.

Ранее мы рассказывали, что российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты.

Видео: Youtube/Банк России