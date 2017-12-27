В аэропорту Ганновера произошла массовая драка

В сети появилось видео потасовки между турками и курдами в немецком аэропорту.

Накануне, 22 января, в немецком аэропорту произошла потасовка между турками и курдами.

Сообщается, что в потасовке участвовали около 200 человек. Столкновение произошло после того, как курды устроили в аэропорту Ганновера акцию против военной компании Турции в Сирии. По сообщениям в СМИ, драку затеяли турецкие пассажиры. Люди набрасывались друг на друга. В ход шли кулаки, ноги и древка от флагов.

Полиция среагировала молниеносно и разогнала дерущихся. Есть информация, что против 20 человек были применены газовые баллончики.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео из Воронежа, где произошла драка между мужчинами и женщинами из-за расчищенного от снега участка придомовой парковки.

Видео: Facebook/MemeSopotamia