В аэропорту Ганновера произошла массовая драка

Накануне, 22 января, в немецком аэропорту произошла потасовка между турками и курдами.
Сообщается, что в потасовке участвовали около 200 человек. Столкновение произошло после того, как курды устроили в аэропорту Ганновера акцию против военной компании Турции в Сирии. По сообщениям в СМИ, драку затеяли турецкие пассажиры. Люди набрасывались друг на друга. В ход шли кулаки, ноги и древка от флагов.
Полиция среагировала молниеносно и разогнала дерущихся. Есть информация, что против 20 человек были применены газовые баллончики.
Сегодня Piter.TV опубликовал видео из Воронежа, где произошла драка между мужчинами и женщинами из-за расчищенного от снега участка придомовой парковки.
Видео: Facebook/MemeSopotamia