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В Зимбабве заявили, что останутся на стороне России

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По словам спикера нацсобрания парламента, обе страны стали товарищами в битве против санкций.

Спикер нацсобрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что страна была и останется на стороне России. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Муденда отметил, что и Зимбабве и до проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ было на стороне Москвы. Он подчеркнул, что обе страны стали товарищами в битве против санкций. При этом спикер добавил, что Зимбабве не делало никаких заявления о признании итогов референдумов.

Пока наш кабинет не объявит свое решение, другие ветви власти не могут предпринимать каких-то шагов или делать заявления.

Джейкоб Муденда, спикер нацсобрания парламента Зимбабве

Ранее польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: джейкоб муденда, зимбабве, поддержка, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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