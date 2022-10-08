Роберт Бедронь назвал взрыв "бальзамом на сердце".

Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста. В эфире местного телеканала Zet политик из сейма (парламента), представитель левой фракции Роберт Бедронь счел "бальзамом на сердце" новости об утреннем подрыве автомобильной переправы.

Бальзам на наши сердца. Роберт Бедронь, депутат Польши

Его коллега, представитель правящей партии Польши "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая в эфире радиостанции рассказала о том, что это происшествие имеет важное символическое значение, но также и практические преимущества. Она уточнила, что эта переправа имела военное назначение, так как по этому мосту перебрасывается вооружение и боеприпасы на Украину.

Премьер Польши раскритиковал Германию за нарушение норм единого европейского рынка.

Фото и видео: Telegram / Russian_Kremlin