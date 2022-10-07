Премьер Польши раскритиковал Германию за нарушение норм единого европейского рынка

Матеуш Моравецкий объяснил, что Берлин ведет "двойную игру".

Премьер-министр Польши раскритиковал Германию за нарушение норм единого европейского рынка. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая на полях Европейского политического сообщества в Праге. По словам чиновника, Берлин пытается сделать крупное вложение в поддержку собственной промышленности. Матеуш Моравецкий добавил, что в пандемию коронавирусной инфекции, как и последнего финансового кризиса, власти ФРГ поучали другие страны Евросоюза. Германия говорила о том, что не следует применять свои финансовые механизмы, так как это приведет к "раздуванию бюджетного дефицита" и лишь увеличит задолженность.

Сейчас не оглядываясь ни на кого, немецкое государство, немецкое правительство предлагает гигантскую сумму - €200 млрд - на поддержку своей промышленности. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польский премьер добавил, что по мнению Германии, этого не должны были делать итальянцы и французы, а "они могут". По мнению Моравецкого, такая позиция не является равным и справедливым трактованием международных требований на внутреннем европейском рынке.

В Польше прошла символическая церемония запуска газопровода Baltic Pipe.

Фото и видео: YouTube / TVP Info