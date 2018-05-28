В Зимбабве выросло число слонов, скончавшихся в заповеднике Хванге

Эксперты подозревают, что животных убили болезнетворные бактерии.

В Зимбабве число слонов, скончавшихся по непонятным причинам в заповеднике Хванге за последние восемь дней, достигло 22. Об этом рассказали журналисты из "News-24".

Мы еще точно не знаем, от чего погибли слоны...Специалисты, которые провели предварительные исследования, склоняются к версии бактериального заражения. Однако пока не ясно, каким именно видом бактерий Тинаше Фараво, представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве

Эксперт напомнил, что первые 13 погибших животных обнаружены 29 августа на границе Хванге и леса Пандамасуэ, около водопада Виктория. У всех жертв были целые бивни, что исключило нападение браконьеров. Спустя два дня аналогичный случай зафиксирован в заповеднике.

Предположительно, слоны в возрасте от 2 до 6 лет смели слишком малый рост, чтобы есть листья с верхушек деревьев. Им приходилось питаться листьями, расположенными близко к земле, а также травой. Вместе с пищей они могли занести болезнетворные бактерии.

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