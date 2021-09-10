Президент Лаоса на встрече с Путиным заявил, что подарит двух слонов Петербургу

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит объявил о данном решении во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

В ходе официальных переговоров в Кремле президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит заявил о решении своей страны передать Российской Федерации двух слонов в качестве официального подарка. Данный жест приурочен к 65-летнему юбилею установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как было объявлено, животные будут направлены в Государственный зоологический парк Санкт-Петербурга. Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович выразил искреннюю признательность за этот символический дар, отметив, что они пригодятся в хозяйстве.

Накануне сообщалось о планах создания на территории Лаоса информационно-делового центра, представляющего интересы Санкт-Петербурга. В рамках текущего визита стороны также подписали важное соглашение об установлении побратимских связей и развитии сотрудничества между правительством Санкт-Петербурга и администрацией столицы Лаоса - города Вьентьян.

Ранее Вьентьян и Петербург стали городами-побратимами

Фото: kremlin.ru