Вьентьян и Петербург стали городами-побратимами

Соответствующее соглашение сегодня в Смольном подписали их губернаторы.

Сегодня в Смольном состоялась встреча губернатор Александра Беглова с градоначальником Вьентьяна – столицы Лаосской Народно-Демократической Республики. Главы администраций подписали соглашение о побратимстве и сотрудничестве между двумя городами.

Главное, что нас объединяет, – это крепкая дружба наших стран. Россия и Лаос идут по пути стратегического партнёрства, развивают сотрудничество во многих сферах. Недавняя встреча Президента России с Президентом Вашей Республики стала важным этапом двусторонних отношений. Администрация Санкт-Петербурга

Также стало известно, что в конце 2025 года в лаосской столице состоится открытие информационного делового центра Северной столицы. Это первый подобный случай в странах АСЕАН. В свою очередь Петербург в памятные для Лаосской Республики дни будет отмечать их особым оформлением элементов городской инфраструктуры.

Стратегическое направление, заданное Президентами наших стран, поможет успешно решить задачи, стоящие перед двумя государствами, городами и народами. Атсапхангтхонг Сипхандон, губернатор Вьентьяна

Ранее мы сообщали, что Китай впервые со времен пандемии запустил пассажирский рейс до Москвы.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга