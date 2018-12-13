Видео: в Запорожье полицейские довели ребенка до слез из-за пилотки с советской символикой

Стражи порядка Украины заставили девочку снять головной убор, пригрозив уголовным наказанием.

В День Победы в украинском городе Запорожье произошел неприятный инцидент. Во время торжественных гуляний полицейские довели ребенка до слез из-за пилотки с советсткой символикой. Стражи порядка заставили девочку снять головной убор с красной звездой, пригрозив уголовным наказанием. Пользователь Facebook Катрин Янкина опубликовала на своей странице видео с места событий.

На записи можно увидеть плачущую девочку, которая обнимает свою мать. Женщину с ребенком окружают полицейские и группа неравнодушных украинцев. Очевидцы назвали действия полицейских "позором" и "наглостью", а также призвали их "не уподобляться властям".

На вопрос одного из присутсвующих: "Каким образом дети с советской символикой угрожают национальной безопасности страны?", полицейские отвечают, что это нарушает украинское законодательство. При этом на замечание, что неподалеку демонстрируют нацистскую символику, правоохранители никак не отреагировали.

Напомним, что закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает на Украине демонстрацию советской символики, действует с мая 2015 года. В частности, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее мы писали, что День Победы в Петербурге отметили без нарушений.

Видео: Facebook / Катрин Янкина