В ЮАР выявили новый штамм коронавируса с повышенной устойчивостью к вакцинам

Новый штамм может обладать высокой устойчивостью к вакцинам.

Ученые из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР выявили в новый штамм коронавируса, имеющий повышенную степень мутации. Новый штамм получил название C.1.2.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже знает о новом варианте коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Eyewitness. Ученые считают, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и более высокой устойчивостью к вакцинам.

Впервые C.1.2 в ЮАР был обнаружен в мае этого года. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был обнаружен на территории республики в январе. Специалисты пришли к выводу, что скорость мутации внутри группы С.1 выше в два раза, чем в других группах.

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