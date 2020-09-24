В ЮАР археологи нашли костяное орудие труда возрастом более миллиона лет

Всего в пещере было найдено 11 псевдоорудий.

Археологи из Университета Витватерсранда нашли в пещере Купера на территории ЮАР костяное орудие труда. Возраст которого составляет более миллиона лет. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Отмечается, что на территории пещеры нашли 11 псевдоорудий. Их возраст составляет от 1.4 до 1 млн лет. Предполагается, что орудия были созданы для выкапывания клубней, а также для добычи термитов и разделывания фруктов. В пещере также нашли останки австралопитека.

Исследование показало, что орудия были сделаны человеком, но не обработаны. Костяное орудие отличается закругленным и довольно тупым концом.

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Фото: pixabay