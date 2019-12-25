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В Японии заявили о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"
Сегодня, 9:24
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В Японии заявили о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"

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Государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда заявил о намерении страны сохранить доли в проекте "Сахалин-1". Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Комментируя указ президента России Владимира Путина о запрете на сделки с долями, принадлежащими недружественным странам, Хагиуда отметил, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин-1" станут невозможны. Он добавил, что проект важен для Японии в качестве источника поставок нефти.

Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии.

Укоити Хагиуда, министр экономики, торговли и промышленности Японии

Ранее мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки.

Фото: YouTube / UNESCO

Теги: доля, сахалин-1, укоити хагиуда, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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