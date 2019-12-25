Тэцуси Сакамото назначен главой профильного ведомства Японии.

В Японии займутся поиском одиноких людей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото. Ранее чиновники назначили главой по министерству одиночества. Новый руководитель отметил, что Токио проведет перепись населения, чтобы выявить одиноких людей, а после оказать им поддержку.

Сакамото объяснил, что канцелярия правительства формирует целый отдел, который займется существующей проблемой, связанной с одиночеством людей. Чиновники разработают программу деятельности и подготовят заявки на получение бюджета для ее реализации. Известно, что министерство одиночества будет заниматься не только проблемами людей, у которых нет пары или семьи. Они также будут отвечать за вопросы эмоционального одиночества, которые в отдельных случаях приводят японцев к суициду.

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