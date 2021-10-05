В больницу с места событий доставлено не менее троих пострадавших.

В Японии загорелся завод по производству фейерверков. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NHK. Инцидент зафиксирован на территории города Отару, расположенного в северной префектуре Хоккайдо. Представители экстренных служб проинформировали прессу о госпитализации минимум трех пострадавших с предприятия. Один из пациентов, по оценкам медиков, находится в тяжелом состоянии.

Очевидцы заметили, что до сих пор с территории завода слышатся залпы салюта. Пожарные службы просят местных жителей не приближаться к объекту. Ведется ликвидация последствий возгорания.

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Фото и видео: Youtube/HTB北海道ニュース