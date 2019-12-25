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В Японии сообщили, что страна не будет выходить из проекта "Сахалин-2"
Сегодня, 9:10
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В Японии сообщили, что страна не будет выходить из проекта "Сахалин-2"

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По словам министра экономики и торговли, над проектом упорно трудились предшественники.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не будет выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2". Об этом он сообщил на выступлении в парламенте.

Хагиуда напомнил, что над "Сахалином-2" упорно трудились предшественники, а право аренды и оборудование принадлежит японским компания и правительству. Отметим, что контрольный пакет проекта принадлежит "Газпрому".

Мы не намерены выходить из проекта, даже если нам скажут.

Коити Хагиуда, министр экономики, торговли и промышленности Японии

Ранее Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть.

Фото: pixabay.com

Теги: коити хагиуда, нефтегазовый проект, сахалин-2, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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