В Японии сообщили, что страна не будет выходить из проекта "Сахалин-2"

По словам министра экономики и торговли, над проектом упорно трудились предшественники.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не будет выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2". Об этом он сообщил на выступлении в парламенте.

Хагиуда напомнил, что над "Сахалином-2" упорно трудились предшественники, а право аренды и оборудование принадлежит японским компания и правительству. Отметим, что контрольный пакет проекта принадлежит "Газпрому".

Мы не намерены выходить из проекта, даже если нам скажут. Коити Хагиуда, министр экономики, торговли и промышленности Японии

Ранее Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть.

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