Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть

Хирокадзу Мацуно назвал решение по отказу от нефти из РФ "очень тяжелым".

Японское правительство приветствует достижение договоренности Евросоюзом по частичному эмбарго на российскую нефть. Об этом на регулярном брифинге с журналистами заявил генеральный секретарь местного кабинета министров Хирокадзу Мацуно, выступая в Токио. По мнению властей страны, международному сообществу важно показать тот момент, что "российское вторжение" на территорию Украины будет иметь высокую цену.

Экспорт нефти является важным источником иностранной валюты для России. Мы приветствуем достижение соглашения в ЕС по мерам, способным еще больше снизить энергетическую зависимость от РФ. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Мацуно повторил сделанное ранее японским премьер-министром Фумио Кисидой заявление о том, что Токио ставит для себя приоритетом единство со странами-членами "большой семерки" (саммита G7) в вопросе об отказе от российской нефти. При этом власти страны понимают, что данное решение стало для страны тяжелым.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch

