В Японии отметили важность нефтегазовых проектов России для страны

По мнению генсека кабинета министров Хирокадзу Мацуно, дальнейшая имплементация санкций в отношении России должна происходить с учетом приоритетности стабильных поставок энергоресурсов.

Правительство Японии подчеркнуло важность нефтегазовых проектов России для страны. Речь шла о "Сахалине-1" и "Сахалине-2". Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно считает, что от этих проектов зависит импорт энергоресурсов.

По мнению Мацуно, дальнейшая имплементация санкций в отношении России должна происходить с учетом приоритетности стабильных поставок энергоресурсов. Также генсек напомнил позицию премьер-министра Фумио Кисиды в данном вопросе. Он упомянул, что Япония едина со странами G7 в решении отказаться от импорта нефти из РФ. Такое решение станет сложным для Токио.

Напомним, что страны G7 готовы постепенно положить конец зависимости от импорта энергоресурсов из РФ. В документе, составленном после заседания, говорится, что страны должны "обеспечить стабильные и устойчивые глобальные поставки энергии и доступные цены для потребителей". Предлагается сократить зависимость от ископаемого топлива, а также придерживаться экологически чистой энергетики.

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