В Японии нашли лодку, унесенную цунами в 2011 году

Судно обросло ракушками за 10 лет нахождения в Тихом океане.

В Японии нашли рыбацкую лодку, унесенную цунами в 2011 году. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NHK. Журналисты напомнили, что судно пропало из порта города Кэсэннума в префектуре Мияги после Великого землетрясения в Восточной части страны. В 2020 году его нашли около острова Хатидзёдзима в Тихом океан.

Очевидцы рассказали, что за десять лет, которые лодка находилась в океане, ее орт успел обрасти ракушками. Судно прибило к западному побережью острова в 650 километрах от Мияги. Порт приписки специалисты определили благодаря сохранившемуся номеру. Нашедший лодку японец сообщил, что судно оказалось наполовину заполнено водой, но не переворачивалось.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии.

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