Фумио Кисиду избрали председателем правящей партии Японии

Место займет бывший глава внешнеполитического ведомства.

В Японии завершилось голосование во втором туре выборов главы правящей Либерально-демократической партии. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте фракции. Представители движения сделали выбор между основными фаворитами гонки: Фумио Кисидой и Таро Коно.

В рамках второго тура голоса поддержки кандидатам могли отдать 382 депутата парламента Японии от партии и 47 членов движения (по одному человеку от каждой префектуры). Кисида набрал 257 из 427 голосов. Его оппонент Таро Коно набрал 170 голосов поддержки. Кисида станет100-м по счету премьер-министром Японии.

Напомним, что в первом туре за пост боролись четыре претендента. Речь идет о экс-главе МИД Фумио Кисиде, министре по вакционным реформам Таро Коно, экс-главе общенациональных дел Санаэ Такаити заместителе генсекретаря партии Сэйко Нода. По итогам этапа лидером стал Фумио Кисида. За него проголосовали 256 человек. Перевес с Коно составил один голос.

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