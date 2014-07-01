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В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

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Злоумышленник ранил несколько человек, после чего попытался поджечь вагон.

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда. Об этом информирует телевизионный канал NHK.

Инцидент произошел в городе Тёфу, находящемся в префектуре Токио. Мужчина начал размахивать ножом в поезде, вследствие чего пострадали шесть человек. После этого злоумышленник разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. 

По данным информационного агентства "Kyodo", в результате ЧП пострадали не менее 15 человек. Отмечается, что при пожаре обгорели несколько сидений в вагоне поезда.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. По данным СМИ, он не оказывал сопротивление полицейским. Мотивы поступка мужчины выясняются.

Ранее в Свердловской области девочка скатилась на ледянке под колеса автобуса.

Видео: Youtube/Snapchat Studio

Теги: нападение в поезде, пожар в поезде, тёфу, токио, япония
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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