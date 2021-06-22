Мотивы преступника неизвестны.

В Японии мужчина напал с ножом на людей и ранил пять человек. Об этом рассказали местные журналисты из издания Киодо. По данным СМИ, инцидент зафиксирован на территории города Фукуока, расположенном на юго-западном острове Кюсю. Правоохранительные органы уточнили, что трагедия произошла утром 22 июня в здании жилого комплекса района Хаката.

В настоящее время жизни раненым ничего не угрожает. Представители закона устанавливают мотивы нападавшего. Подробности преступления в издании не приводятся.

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Видео: Youtube/福岡・佐賀 KBC NEWS